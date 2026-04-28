Il Circolo Lotti Valdera ha consegnato all’Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto (Aned) 700 euro, derivanti dalla lotteria di Pasqua 2026. La donazione è stata effettuata nei giorni scorsi a Pontedera, con l’obiettivo di sostenere i pazienti dializzati dell’ospedale locale. L’iniziativa rappresenta un aiuto concreto, destinato a migliorare le condizioni di chi si sottopone a trattamenti di dialisi.

PONTEDERA Un gesto concreto a sostegno dei pazienti dializzati dell’ ospedale di Pontedera. Nei giorni scorsi il circolo Lotti Valdera ha consegnato all’ Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto (Aned) il ricavato della lotteria di Pasqua 2026, pari a 700 euro. La somma sarà utilizzata per l’acquisto di attrezzature destinate a migliorare l’assistenza all’interno del reparto di Nefrologia e dialisi. La cerimonia di consegna si è svolta nell’atrio dell’ospedale alla presenza del direttore sanitario Luca Nardi, della responsabile dell’unità operativa di Nefrologia e dialisi Angeliki Kanaki e dei coordinatori infermieristici Emiliano Carlotti, Deborah Pescini e Simona Vallini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sostegno ai dializzati. Consegnata la donazione del Circolo Lotti Valdera

Notizie correlate

Terni, donazione del circolo dopolavoro sanità al servizio psichiatrico di diagnosi e curaIl Circolo Dopolavoro Sanità ha donato un tavolo da ping pong e un biliardino professionale al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Terni per...