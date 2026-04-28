Sora viola gli obblighi del DASPO | denunciato un tifoso

Un tifoso residente a Sora è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver violato le prescrizioni stabilite dal Daspo. La persona, che aveva obblighi specifici da rispettare, non si è attenuta alle disposizioni e ora rischia conseguenze legali. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto nel corso di controlli mirati a verificare il rispetto delle misure di tutela.

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo residente a Sora per violazione delle prescrizioni legate al DASPO.Il soggetto, tifoso della squadra cittadina impegnata nel campionato nazionale di Serie D, girone F, non ha rispettato l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria presso il locale.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Viola gli obblighi della sorveglianza speciale per passeggiare, denunciato 52enneI carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un 52enne residente a Mascalucia con le... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Sora, viola gli obblighi del DASPO: denunciato un tifoso; Notizie Sora oggi: ultime news, eventi, cronaca e aggiornamenti dalla città in provincia di Frosinone; Viola gli obblighi del Daspo più volte: denunciato tifoso del Sora; Inghilterra, lite tra influencer sfocia in tragedia: una investe l'altra. 32enne muore dopo giorni di agonia. Viola gli obblighi relativi alla sorveglianza speciale, reatino denunciato dalla poliziaRIETI - Nei giorni scorsi, gli Agenti della Squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà un quarantacinquenne reatino per il reato di violazione degli obblighi inerenti la Sorveglianza ... ilmessaggero.it Buongiorno da Sora - facebook.com facebook «Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba». Con queste parole di San Francesco, Papa Francesco apre la #LaudatoSi #GiornataDellaTerra 1/3 x.com