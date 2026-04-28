Sonno interrotto? Così puoi riaddormentarti subito

Se ci si sveglia nel cuore della notte, è meglio evitare di forzare il ritorno al sonno. La tentazione di controllare il tempo o di tentare di riaddormentarsi immediatamente può rendere più difficile riprendere il sonno. Al contrario, si consiglia di mantenere la calma, di evitare luci intense e di dedicarsi a tecniche di rilassamento per favorire un ritorno naturale al sonno.

Nel libro Why We Sleep, il neuroscienziato Matthew Walker, tra i massimi esperti mondiali di sonno, espone un concetto chiave: svegliarsi brevemente durante la notte è normale. Il problema è l’interpretazione. Quando, nel cuore della notte, iniziamo a pensare “devo dormire”, attiviamo uno stato di allerta che ostacola il ritorno al sonno. Walker sottolinea come l’ansia da prestazione legata al dormire sia uno dei principali nemici del riposo. Tradotto in pratica, se ti svegli, evita di forzarti a dormire. Accetta il momento, senza trasformarlo in una battaglia mentale. Vietato guardare l’orologio. Una delle indicazioni più solide arriva da Overcoming Insomnia di Colin Espie.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Tecniche psicologiche per addormentarsi velocemente

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