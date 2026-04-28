Il giocatore italiano si prepara a sfidare un avversario nel primo turno del torneo Challenger a Cagliari. La partita è una delle tappe in vista delle gare future a Roma, e il match si svolge sul campo locale. La competizione rappresenta un momento importante per il tennista, che cerca di migliorare la condizione fisica e di affrontare al meglio il resto della stagione.

? Cosa sapere Sonego affronta Mattia Bellucci al Sardegna Open Challenger 175 a Cagliari.. Il torneo sardo serve al tennista per preparare la condizione fisica verso Roma.. Sonego torna sul cemento del TC Cagliari per il Sardegna Open Challenger 175, puntando alla ricostruzione fisica dopo due mesi di stop forzato per un infortunio. La sala stampa del torneo accoglie un atleta che cerca la propria forma migliore. Dopo l’esperienza a Barcellona, dove l’allenamento era iniziato appena una settimana prima della competizione, il tennista mira a ritrovare il ritmo necessario attraverso le partite. La scelta di scendere in campo in Sardegna non è casuale: giocare in casa rappresenta uno stimolo fondamentale e un’emozione forte dopo un intero anno passato lontano dai tornei nel proprio Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sonego sfida Bellucci a Cagliari: il ritorno in casa per puntare a Roma

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