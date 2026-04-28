SONDAGGIO - Famiglia nel bosco è giusto tenere ancora separati i genitori dai figli?

È stato condotto un sondaggio che riguarda la convivenza tra genitori e figli in un contesto isolato, come un bosco. La domanda centrale riguarda se sia corretto mantenere questa separazione ancora in atto o se sia preferibile procedere con una riunificazione immediata. I partecipanti sono stati invitati a esprimersi sulla gestione della situazione familiare in un ambiente isolato, analizzando le diverse opinioni presenti tra loro.

La psichiatra Simona Ceccoli, consulente della Tribunale per i minorenni dell’Aquila, ha depositato a perizia psichiatrica e personologica confermando “l’incapacità genitoriale” di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, gli adulti della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli, comune abruzzese in provincia di Chieti. Nel suo documento, che secondo LaPresse si articolerebbe in 196 pagine, emergerebbe l’inadeguatezza da parte della coppia anglo-australiana, confermata dal rilievo di tratti di personalità che inciderebbero negativamente sui bisogni evolutivi dei 3 figli minori. Secondo Ceccoli, che avrebbe comunque riconosciuto determinazione ed energia nei genitori, il quadro complessivo evidenzierebbe fragilità profonde che avrebbero portato a un’immaturità neuropsicologica dei bambini.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - SONDAGGIO - Famiglia nel bosco, è giusto tenere ancora separati i genitori dai figli? Notizie correlate Leggi anche: Famiglia nel bosco, arrivati gli ispettori. I legali: «Presentato il ricorso, non ci sono più motivi per tenere i figli lontani dai genitori» Famiglia nel bosco, anche a Pasqua separati: mamma Catherine lontana dai figliDopo il Natale, trascorreranno anche la Pasqua da separati dai genitori i bimbi della cosiddetta "famiglia nel bosco". Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il caso della famiglia nel bosco diventerà un film? Netflix è in trattative avanzate; Famiglia bosco: bambino a psicologa Aiello, voglio tornare a casa; Chieti: Salvini incontra genitori famiglia nel bosco, ottima impressione; Trump bocciato dal sondaggio, 63% americani boccia il presidente per Iran e economia. SONDAGGIO - Famiglia nel bosco, è giusto tenere ancora separati i genitori dai figli?Il sondaggio sulla famiglia nel bosco: giusto attendere ancora o procedere subito al ricongiungimento tra genitori e figli? virgilio.it Famiglia nel bosco, perizia psichiatrica conferma incapacità genitoriale di Nathan e CatherineLa perizia psichiatrica su Catherine Birmingham e Nathan Trevallion conferma l'incapacità genitoriale della coppia della famiglia nel bosco ... virgilio.it Una famiglia, un voto: quello del marito x.com VIBO VALENTIA, ANZIANI STIPATI E FARMACI SCADUTI: SCOPERTA CASA FAMIGLIA ABUSIVA Controlli della polizia locale e dell’Asp portano alla luce gravi violazioni: ospiti oltre i limiti, terapie affidate a personale non qualificato https://www.calabriainchi - facebook.com facebook