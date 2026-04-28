Lunedì sera, nella sala Eden di Grosseto, si è svolta una cena spettacolo organizzata da un’associazione locale. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e volontari, con l’obiettivo di raccogliere fondi per un progetto di beneficenza. Durante la serata, tra luci soffuse e l’eco di passi sul red carpet, si sono susseguite testimonianze e momenti di intrattenimento, rendendo l’appuntamento un’occasione di solidarietà e partecipazione.

Luci soffuse, il fruscio della seta sul red carpet e un’atmosfera carica di attesa. La sala Eden di Grosseto non è stata solo la cornice di una cena spettacolo, ma il palcoscenico di un piccolo grande miracolo di solidarietà. Il gruppo teatrale ’Delitti con Diletto’ ha fatto centro ancora una volta, registrando un sold out da record con circa 150 partecipanti che hanno risposto alla chiamata del cuore. Il risultato è straordinario: oltre 6.000 euro devoluti all’ ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La presentazione de ’L’ultimo Ciak’ ha trasportato i presenti sul set di un noir di altri tempi. Tra smoking e abiti da sera, il tintinnio dei calici ha accompagnato una trama fitta di ombre: un omicidio che ha interrotto i festeggiamenti per un (finto) successo cinematografico sulla malavita orientale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Solidarietà ’L’ultimo ciak’ è stato bellissimo

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