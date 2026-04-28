Dal 1995, un'associazione locale organizza attività di softair nei boschi della provincia di Agrigento, coinvolgendo circa 70 iscritti. Questa pratica unisce elementi di tattica militare a un turismo esperienziale che si svolge in aree rurali della zona. L’attività si svolge principalmente in ambienti naturali e promuove l’uso di spazi outdoor per incontri sportivi e ricreativi.

? Cosa sapere L'Asd Soft Air Team Agrigento opera nei boschi della provincia dal 1995.. L'attività con 70 iscritti promuove il turismo esperienziale nei territori rurali agrigentini.. Tra i boschi dell’entroterra e le alture che guardano il mare, Miccichè e Antinoro guidano una realtà che dal 1995 trasforma la provincia agrigentina in un teatro di simulazione tattica e turismo esperienziale. L’Asd Soft Air Team Agrigento, fondata trent’anni fa, conta oggi circa 70 iscritti che arrivano da diverse zone, tra cui Favara, Cammarata, Agrigento e Porto Empedocle. La gestione del gruppo è affidata al presidente Miccichè e al segretario Antinoro, figure che coordinano una pratica dove la strategia militare si fonde con il rispetto per il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Softair ad Agrigento: tra tattica militare e turismo nei boschi

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