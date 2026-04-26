A Sassari, le forze di soccorso stanno cercando un uomo scomparso il 20 aprile nella zona di via Monte Furru. Angelo Griffo, che soffre di Alzheimer, non è più stato avvistato e le ricerche coinvolgono droni e volontari delle Guardie Ecozoofile che stanno perlustrando i casolari della zona. La scomparsa ha generato preoccupazione tra i residenti, mentre le operazioni di ricerca continuano senza sosta.

? Cosa sapere Angelo Griffo è scomparso da Sassari il 20 aprile nella zona di via Monte Furru.. Droni e volontari delle Guardie Ecozoofile cercano l'uomo affetto da Alzheimer nei casolari.. Da sei giorni la città di Sassari vive un’attesa angosciante per ritrovare Angelo Griffo, il cinquantatreenne scomparso dalla mattina del 20 aprile e attualmente disperso tra le zone rurali della periferia. Il percorso dell’uomo si è interrotto nella zona di via Monte Furru, dove proprio nel giorno della sua sparizione le riprese delle telecamere lo hanno immortalato mentre transitava in quell’area. Quel filmato, diventato fondamentale per ricostruire gli ultimi movimenti del cittadino affetto da Alzheimer, è stato trasmesso durante il programma televisivo Chi l’ha?.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, caccia ad Angelo tra i boschi: droni e soccorsi nei casolari

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