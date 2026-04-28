smartphone alla guida 10 patenti ritirate

Dall’inizio dell’anno, la Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare ha ritirato complessivamente 83 patenti di guida. Tra queste, dieci sono state sospese temporaneamente a causa dell’uso dello smartphone durante la guida. L’attenzione delle forze dell’ordine rimane alta su questo comportamento, che rappresenta una delle infrazioni più frequenti e pericolose sulle strade.

Ben 83 patenti ritirate dall’inizio dell’anno dalla Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare, dieci delle quali anche con sospensione breve, per uso dello smartphone alla guida. Lo ha reso noto Alessandro Scarpellini, responsabile del servizio della Polizia locale del Rubicone che comprende i Comuni di Savignano, Borghi, Sogliano e Roncofreddo. Scarpellini ha presentato anche un report sulla prevenzione del reato di abbandono di rifiuti, comportamento che determina un forte degrado del territorio e potenziali pericoli per la salute. "La Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare – ha spiegato Scarpellini – è determinata a contrastare il dregado con ogni possibile energia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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