S’indaga sui 53 milioni bruciati dagli arbitri

Le autorità sportive stanno indagando su un importo di 53 milioni di euro che sarebbero stati spesi senza giustificazione dagli arbitri. Contestualmente, il budget della federazione è stato esaurito prima del previsto e oggi il Comitato Olimpico Nazionale deciderà se procedere con un commissariamento. Al centro delle verifiche c’è anche il contratto di un ex dirigente, con un valore di circa 250.000 euro.

Budget federale finito in anticipo, oggi il Coni decide sul commissariamento. Sotto la lente il contratto di Rocchi (da 250.000 euro). Nell’inchiesta per frode sportiva che ha terremotato le giacchette nere salgono gli inquisiti. Oltre ai cinque indagati di cui si conoscono i nomi - fra cui il designatore Rocchi - ci potrebbero essere altri inquisiti da parte della Procura di Milano. Nel frattempo si accendono i fari sul budget polverizzato dall’Aia, e quest’oggi dovrebbero svolgersi i primi interrogatori delle giacchette nere. Arbitropoli o Calciopoli bis, l’inchiesta della Procura di Milano continua a scuotere il calcio italiano. Ha già...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - S’indaga sui 53 milioni «bruciati» dagli arbitri Notizie correlate I boschi lecchesi bruciati dagli incendi: scattano i divietiRegione Lombardia ha dichiarato l'allerta dal 31 marzo: vietato accendere fuochi nei boschi o entro 100 metri. Leggi anche: Ancora un sabotaggio sulla ferrovia delle Olimpiadi: altri cavi bruciati, indaga la DDA