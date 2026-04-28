Sicurezza Zoffili | Il 15 maggio parlamentari Osce dal Papa in Vaticano

Nel corso dei lavori del Bureau dell’Assemblea parlamentare Osce, tenutisi ieri in Italia, è stato annunciato che il 15 maggio un gruppo di parlamentari dell’Osce si recherà in visita al Papa presso il Vaticano. La comunicazione è stata diffusa durante l’incontro, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sul programma della visita. La notizia arriva in un momento di attenzione internazionale sui temi della sicurezza e della cooperazione tra le istituzioni.

ROMA – “Nel corso dei lavori del Bureau dell’Assemblea parlamentare Osce, che si sono tenuti ieri a Copenaghen, ho annunciato con grande emozione che, in occasione della seconda Conferenza internazionale sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione Osce dal titolo “#STOPDROGA – Combattere insieme il narcotraffico per difendere sicurezza, salute e legalità” in programma a Roma, alla Camera dei deputati – Sala della Regina, il 14 e 15 maggio prossimi, i parlamentari partecipanti provenienti dai 57 Stati membri dell’Osce e dagli 11 partner avranno l’onore di essere accolti venerdì 15 in Udienza privata dal Santo Padre, Sua Santità Papa Leone XIV, in Vaticano.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Sicurezza, Zoffili: “Il 15 maggio parlamentari Osce dal Papa in Vaticano” Notizie correlate Sicurezza, Zoffili al Forum Osce in Macedonia del Nord: “‘Follow the money’ di Falcone modello anche contro Cybercrime”OHRID – Il Vice Presidente dell’Assemblea parlamentare dell’Osce Eugenio Zoffili, Presidente della Delegazione italiana e Rappresentante Speciale per... Vaticano: il 14 maggio Papa Leone XIV visitera’ l’Universita’ La Sapienza di RomaGiovedì 14 maggio, il Santo Padre Leone XIV si recherà in visita pastorale all’Università La Sapienza di Roma. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 15 | 25. L’iniziativa si è svolta nella Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro - facebook.com facebook Nella Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro non bastano le parole. I dati restano drammatici: nel 2025 in Italia 792 morti sul lavoro, a cui si aggiungono 293 vittime in itinere. È un elenco peggiore di un bollettino di guerra. Bisogna fare molto x.com