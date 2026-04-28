Sicurezza sul lavoro | oltre 800 persone coinvolte dai corsi Ausl

In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, i tecnici della prevenzione dell’Azienda Usl di Piacenza hanno organizzato corsi di formazione che hanno coinvolto oltre 800 persone. L’obiettivo è fornire informazioni pratiche per ridurre i rischi nei luoghi di lavoro e tutelare la salute dei lavoratori. Le iniziative sono state realizzate per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della corretta gestione della sicurezza.

In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, i tecnici della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Azienda Usl di Piacenza richiamano il valore concreto di informazione e formazione per ridurre i rischi e tutelare la salute.Nel 2025 sono state.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Disturbi alimentari: Novara si mobilita con "Let’s talk together". Coinvolte oltre 800 personeIl progetto di Animenta, la non-profit che dal 2021 si batte per la salute mentale in tutta Italia, ha consolidato la sua presenza a Novara per il... Battiti Live Spring, i numeri. Oltre 400 persone al lavoro e 1.800 pernottamentiLa prima edizione di Tim Battiti Live Spring, che ha scelto Ferrara, ha segnato il debutto del nuovo format primaverile di Mediaset, trasformando... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: SICUREZZA SUL LAVORO, ALLARME IN VENETO; Giornata mondiale sicurezza sul lavoro, la Cgil Abruzzo Molise: Non fatalità, ma emergenza; Imperia, oltre 300 studenti al convegno sulla sicurezza sul lavoro al Polo Universitario; La sicurezza sul lavoro? Le regole ci sono ma servono soldi e volontà. 28 aprile, Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro e Giornata per le vittime dell’amiantoCrescono nei primi due mesi del 2026, le denunce di infortunio sul lavoro rispetto allo stesso periodo del 2025, con più di 63.000 casi a febbraio. La Lombardia ha il maggior numero di segnalazioni e ... rainews.it Sicurezza sul lavoro, in arrivo a Genova il 'passaporto di cantiere'Per aumentare la sicurezza sul lavoro nell'edilizia il Comune di Genova, la Cassa edile e i sindacati introdurranno il cosiddetto 'passaporto di cantiere', un tesserino identificativo di ogni lavorato ... ansa.it Sicurezza e Lavoro: patto tra Consulenti e Ispettorato "Confronto su Cantiere 4.0 e Appalti" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #cantiere40 #collaborazioneStrategica #consulentilavorosalerno #giornatamondiale #ispettoratoDel facebook Il 28 aprile si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, promossa dall'Organizzazione internazionale del lavoro. Nel 2025, secondo i dati pubblicati questo febbraio dall'Inail, i morti sul lavoro e per recarsi sul posto di lavoro sono stati 792. L'ediz x.com