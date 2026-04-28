Shock nel podcast di Aurora Ramazzotti | Arisa chiama la cartomante e il web non glielo perdona

Nel suo ultimo episodio, il podcast condotto da Aurora Ramazzotti ha attirato l’attenzione dopo che Arisa ha chiamato una cartomante durante la trasmissione. La scena ha suscitato reazioni contrastanti online, dove molti utenti hanno espresso disapprovazione. La cantante ha spiegato il motivo della telefonata, ma il pubblico ha continuato a criticare l’episodio. La discussione si è rapidamente diffusa sui social, creando un dibattito acceso tra sostenitori e detrattori.