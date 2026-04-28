Shock nel podcast di Aurora Ramazzotti | Arisa chiama la cartomante e il web non glielo perdona
Nel suo ultimo episodio, il podcast condotto da Aurora Ramazzotti ha attirato l’attenzione dopo che Arisa ha chiamato una cartomante durante la trasmissione. La scena ha suscitato reazioni contrastanti online, dove molti utenti hanno espresso disapprovazione. La cantante ha spiegato il motivo della telefonata, ma il pubblico ha continuato a criticare l’episodio. La discussione si è rapidamente diffusa sui social, creando un dibattito acceso tra sostenitori e detrattori.
Quando la leggerezza incontra la controversia, il risultato può essere esplosivo. È quello che è successo nell’ultimo episodio di “Questo non è un podcast”, il format condotto da Aurora Ramazzotti su YouTube, dove l’ospite era nientemeno che Arisa, una delle voci più cristalline e apprezzate della musica italiana. Un’intervista che sarebbe dovuta essere scanzonata e informale si è trasformata in un caso social dopo un siparietto dedicato alla cartomanzia. L’episodio, pubblicato su YouTube e successivamente rilanciato su TikTok il 25 aprile dall’account ufficiale del podcast, ha fatto storcere il naso a numerosi utenti. Ma cosa è successo esattamente per scatenare questa ondata di critiche.🔗 Leggi su Screenworld.it
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