Un nuovo rapporto rivela che la contrazione economica globale si attesta allo 0,4% a causa dei disordini nel Golfo Persico. L’Europa si aspetta una crescita dello 0,5%, con un’inflazione stimata all’1%, mentre gli Stati Uniti non sono menzionati specificamente. La situazione nel Golfo sembra avere ripercussioni più marcate sui mercati europei rispetto a quelli statunitensi.

?? Cosa sapere Contrazione globale dello 0,4% per il conflitto nel Golfo Persico. L'Europa prevede crescita allo 0,5% con inflazione prevista all'1%. La crescita economica globale subisce un colpo durissimo con una contrazione stimata dello 0,4% rispetto alle proiezioni precedenti al conflitto nel Golfo Persico, costringendo il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Centrale Europea a rivedere drasticamente le proprie previsioni. Il quadro economico delineato durante il forum Cnpr de .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shock nel Golfo: l’Europa rischia più degli USA nel rallentamento

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