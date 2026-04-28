Sgomberato un centro sociale a Roma ‘recuperati 50 alloggi popolari’

Stamattina, nel quartiere Laurentino 38 a Roma, le forze dell’ordine hanno eseguito lo sgombero del centro sociale ‘L38 Squat’. L’operazione è iniziata nelle prime ore del mattino e si è conclusa con il recupero di circa 50 alloggi popolari. La zona è stata interessata da un intervento diretto delle autorità per mettere fine alla presenza dell’edificio occupato.

Le operazioni condotte dalle forze dell’ordine sono scattate nelle prime ore del mattino. Lo sgombero di questa occupazione abusiva “era necessario sia per il ripristino della legalità, sia per fare andare avanti dei lavori per il recupero di diversi alloggi Ater, circa una cinquantina”, ha spiegato il prefetto di Roma Lamberto Giannini. Intanto lo stesso centro sociale ha annunciato per le 16 un presidio di solidarietà a cui è invitato partecipare tutto il quartiere. In vista di questo presidio, Giannini si è detto “convinto di poter gestire queste manifestazioni con la massima serenità, come sempre”. ANSA Le occupano casa, ferisce l’abusivo e va in carcere.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Sgomberato un centro sociale a Roma, ‘recuperati 50 alloggi popolari’ Notizie correlate Laurentino 38, l'ultimatum di Ater cade nel vuoto: il centro sociale occupato blocca i nuovi alloggi popolariL'ultimatum è scaduto da tempo, ma di polizia al sesto ponte del Laurentino 38 non se ne è ancora vista. A Roma sgomberato il centro sociale Laurentino 38. FdI: «La legalità non è negoziabile» (video)Dopo 35 anni di occupazione abusiva, è stato sgomberato a Roma il centro sociale Laurentino 38. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sgomberato il centro sociale L38 Squat di Roma. Era occupato da 30 anni; Sgomberato un centro sociale a Roma, 'recuperati 50 alloggi popolari'; Laurentino 38, sgomberato il centro sociale L38squat: blitz all’alba della polizia; Laurentino 38, sgomberato il centro sociale: alle 16 presidio degli antagonisti. L38 Squat: sgomberato il centro sociale a Roma | Occupanti barricati sul tetto: Scendiamo a una condizioneSgomberato il centro sociale L38 Squat a Roma: gli attivisti si sono barricati sul tetto in un presidio pacifico e solidale ... ilsussidiario.net VIDEO| Roma, sgomberato il centro sociale ‘L38 Squat’ al Laurentino 38: gli attivisti salgono sul tettoÈ stato sgomberato questa mattina il centro sociale 'L38 Squat' al Laurentino 38, nel quadrante sud di Roma in via Domenico Giuliotti ... dire.it Centro sociale occupato da decenni, sgomberato! Nessuno spazio per l’illegalita e spazi restituiti ai cittadini, bene così x.com ANSA.it. . Sgomberato a Roma il Laurentino 38, gli attivisti sul tetto del centro sociale. Il blitz della polizia all'alba #ANSA - facebook.com facebook