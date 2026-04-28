Setterosa alla World Cup di Rotterdam | esordio venerdì contro la Grecia obiettivo Sydney

La squadra italiana di pallanuoto femminile debutta alla World Cup di Rotterdam con una partita contro la Grecia, campionesse europee. Il torneo si svolge in Olanda e include anche le padrone di casa, le campionesse mondiali, e l’Australia, inserite nel girone B. La competizione segna l'inizio del nuovo ciclo sotto la guida di Maurizio Mirarchi, con l’obiettivo di qualificarsi per le prossime fasi. La prima sfida è programmata per venerdì.

Il Setterosa torna in acqua a livello internazionale. Dopo il quarto posto agli Europei di Madeira dello scorso febbraio e il cambio alla guida tecnica, la Nazionale italiana di pallanuoto femminile si prepara ad affrontare la World Cup 2026 – Division I a Rotterdam, con il debutto fissato per venerdì 1° maggio alle ore 20:15 contro la Grecia, detentrice del trofeo, che nella finale per il terzo posto agli Europei aveva sconfitto le azzurre per 15-8. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Il Settebello riparte dalla World Cup: domani il debutto contro la Spagna campione del mondo. Obiettivo finale a SydneyGli azzurri sono ad Alessandropoli per la Division I della World Cup (6-12 aprile). Leggi anche: World Cup pallanuoto: l’Italia sfida la Spagna per Sydney 2026 Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pallanuoto femminile, inizia l’era Mirarchi in World Cup. Gruppo quasi identico: si lavorerà su mentalità e collettivo; World Cup. Ibiza chiama Golfo Aranci, azzurri al via; Pallanuoto femminile, quattro Orchette convocate al raduno della Nazionale: ecco cosa ci dicono; World Cup a Ibiza. Paltrinieri d'argento nella 3 km knockout. World Cup. Il Setterosa riparte da Rotterdam, le parole di MirarchiMissione Sydney. Il rinnovato Setterosa di Maurizio Mirarchi si rituffa nel nuovo impegno internazionale della World Cup, dopo il quarto posto agli Europei di Madeira dello scorso febbraio. Il cambio ... federnuoto.it Pallanuoto femminile, svelato il calendario del Setterosa nella Division 1 della World CupNegli occhi c'è ancora la cavalcata del Settebello, secondo nelle qualificazioni, ma è già tempo di pensare alla Division 1 della World Cup di pallanuoto ... oasport.it Archiviate le prime tappe di World Cup, è tempo di volgere lo sguardo ai campionati continentali. Ad aprire le danze sono Africa e Oceania! - facebook.com facebook Sofia Raffaeli è argento alla palla alla World Cup di Baku. Grazie a un esercizio pennellato sulla musica e il 28.800 riesce a conquistare la prima medaglia italiana di questa trasferta. #WCBaku #rhytmicgymnastics #italgym x.com