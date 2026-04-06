World Cup pallanuoto | l’Italia sfida la Spagna per Sydney 2026
Lunedì 6 aprile 2026, alle 14.30, si gioca ad Alessandropoli la prima partita del girone B della Division I della World Cup di pallanuoto maschile. L’Italia sfida la Spagna in un match che apre il percorso nel torneo. La sfida si svolge sul campo locale, coinvolgendo due squadre di rilievo internazionale pronte a darsi battaglia per i primi punti della competizione.
L’Italia affronta la Spagna ad Alessandropoli alle 14.30 di questo lunedì 6 aprile 2026, per l’apertura del girone B della Division I della World Cup di pallanuoto maschile. Il debutto azzurro avviene in uno scenario di alta tensione sportiva, dato che l’incontro rappresenta ormai il punto di riferimento delle sfide internazionali recenti. La squadra tricolore riparte da un contesto specifico: il quarto posto ottenuto durante l’ultimo appuntamento continentale svoltosi a Belgrado. L’obiettivo primario per il gruppo è l’ingresso nelle prime cinque posizioni del torneo. Questo risultato permetterebbe di ottenere il biglietto per la Final Eight di Sydney, prevista tra il 22 e il 26 luglio, garantendo così una serie di confronti di altissimo livello necessari alla crescita dei nuovi elementi in rosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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