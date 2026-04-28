Un rappresentante del settore turistico critica la mancanza di un piano operativo, citando come esempio le città di Lucca e Arezzo. Nel frattempo, un albergatore segnala che la tassa di soggiorno, che avrebbe dovuto mantenersi a un euro, è stata invece aumentata dall’amministrazione precedente, provocando disappunto tra gli operatori del comparto.

"Doveva rimanere a 1 euro la tassa di soggiorno invece fu aumentata dall’amministrazione Ceccuzzi". Sono le parole di Marco Bianciardi (foto) dell’ Hotel Athena. "Questo aumento fu colpo non piacevole per noi del settore – dice l’albergatore – e ce lo ricordiamo bene, purtroppo. Chiaramente per una città come Siena è sostanzioso come importo e grava sulle spalle di chi fa ospitalità". La tassa di soggiorno è un vero e proprio "tesoretto" che dovrebbe avere la finalità turistica. "Con un milione di persone circa che pernottano fate voi i conti – dice Bianciardi –, ma è un bel tesoretto quello derivante dalla tassa di soggiorno -afferma Bianciardi- andrebbe investito nel settore turistico, ma ci rifanno i marciapiedi e le aiuole-sottolinea- che poi va anche bene perchè è decoro pubblico, ma non ne viene nessun vantaggio a noi del settore.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Serve un piano operativo . Basta guardare Lucca e Arezzo..."

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