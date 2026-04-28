Serie B caos classifica | 19 squadre in bilico e il Bari nel baratro

A due turni dalla fine del campionato di Serie B, 19 squadre sono coinvolte nella corsa per evitare la retrocessione, con il Bari e lo Spezia che si trovano in una posizione critica e con poche possibilità di salvezza. La classifica è molto compatta e le squadre si contendono punti importanti in un finale di stagione ancora incerto. La lotta per la salvezza resta aperta e molto combattuta.

? Cosa sapere A due giornate dal termine, 19 squadre di Serie B lottano per la salvezza.. Il Bari e lo Spezia affrontano il rischio retrocessione con motivazione ridotta.. A due giornate dal termine del campionato di Serie B, ben 19 squadre si trovano ancora senza una certezza sul proprio destino finale, mentre il Bari appare schiacciato da un senso di rassegnazione che ne blocca la rimonta. La classifica attuale mostra un estremamente fluido. Solo il Catanzaro ha raggiunto una posizione matematica definita, occupando il quinto posto. La lotta per la salvezza coinvolge un numero massiccio di club: alcune formazioni, pur sembrando destinate alla serie inferiore sulla carta, conservano ancora la possibilità di evitare la retrocessione grazie a due possibili vittorie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serie B, caos classifica: 19 squadre in bilico e il Bari nel baratro Notizie correlate Reggina, nel derby il baratro della mediocrità: quinti in Serie D dietro squadrette sconosciute nelReggina, la Serie D come specchio di un declino senza fine: il derby col Messina e l’agonia di un simbolo La Reggina, squadra storica della Calabria,... Avellino-Bari, tensione fuori dallo stadio e silenzio stampa: biancorossi nel baratroClima teso al triplice fischio di Avellino-Bari, con momenti di tensione che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il caos (poco) calmo della Serie B: tutto in gioco a 270? dalla fine; Lotta per non retrocedere: la situazione attuale; Gianluca Rocchi indagato, ecco cosa può succedere: dallo stop alle riforme al rischio penalizzazione in classifica. Tutti gli scenari; Serie B, Venezia padrone a Bari. Frosinone e Palermo non mollano. La classifica. Serie B 2026: playoff, playout, promozioni e retrocessioni. Tutti i verdettiMancano due giornate alla fine del campionato di serie B che come sempre è all'insegna del massimo equilibrio. A oggi nessun verdetto è stato emesso, nè in testa, dove al Venezia serve ancora una vitt ... sport.sky.it Caos arbitri, nuovi nomi nell’indagine. Nel mirino una partita del campionato di Serie BCaos arbitri, l’inchiesta sul mondo arbitrale si allarga e accende nuovi interrogativi dopo gli sviluppi legati alla sfida di Serie B tra Salernitana e Modena Il caos arbitri continua a scuotere il mo ... sampnews24.com Gli occhi della Serie B sul difensore mancino Gioacchino #Barranco. Il classe 2007 si sta mettendo in luce nella #VisPesaro come uno dei migliori Under della Lega Pro ed è stato visionato recentemente anche dall’ #Empoli in vista della prossima stagione. #c x.com ICYMI: Per la serie di Rai 1 oltre 3 milioni di spettatori con il 20.7% di share - facebook.com facebook