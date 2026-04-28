A Senigallia, è stato pianificato il recupero di 27 edifici pubblici e privati per la creazione di condomini di comunità destinati all’assistenza degli anziani. La proposta prevede interventi di ristrutturazione su strutture esistenti per favorire la nascita di spazi condivisi. Il progetto mira a riqualificare gli immobili e a offrire nuove soluzioni abitative per le persone anziane.

? Cosa sapere Pieragostini propone il recupero di 27 edifici pubblici e privati a Senigallia.. Il piano crea nuovi condomini di comunità per l'assistenza agli anziani.. Pieragostini propone per Senigallia una trasformazione urbana e sociale che punta a integrare i servizi di prossimità con la gestione di 27 edifici pubblici e privati attualmente inutilizzati, puntando su una mobilità facilitata e nuove forme di abitare per gli anziani. Dietro le facciate dei palazzi del centro, dove il ritmo della giornata è scandito dal mare, si nasconde una realtà fatta di silenzi e preoccupazioni domestiche. Molte famiglie senigallesi affrontano oggi la difficoltà di assistere i propri genitori o nonni, persone che hanno costruito l’identità della città ma che ora rischiano l’isolamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia: 27 edifici recuperati per nuovi condomini di comunità

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