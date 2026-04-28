se il var non funziona sulla terra rossa

In questi tempi agitati di Var, ci mancava anche il tennis. Si sa che sui campi di tutto il mondo, le partite si affidano spesso ai richiami video per verificare le decisioni degli arbitri. Tuttavia, durante un torneo su terra rossa, il sistema di revisione video ha smesso di funzionare, lasciando gli ufficiali senza strumenti per confermare alcune chiamate. La partita è proseguita senza il supporto del Var, causando qualche discussione tra i giocatori e gli spettatori.

In questi tempi agitati di Var, ci mancava anche il tennis. Si sa che sui campi di tutto il mondo ormai il giudice di linea è diventato un panda, ma il fatto è che sono stati i giocatori a chiedere a gran voce che l'occhio elettronico fosse applicato anche sulla terra rossa, nonostante i tecnici stortassero il naso (visto la particolarità della superficie che rende instabile il tracciamento sul terreno). Il risultato sta dando risultati sconcertanti, e a Madrid le lamentele montano. L'altra sera, per dire, la sempre compassata Rybakina si è scatenata per colpa di un ace assegnato alla sua avversaria, la cinese Zheng Qinwen: Elena ha chiesto all'arbitro di sedia di scendere per verificare che la palla fosse fuori, ma ha ricevuto in cambio un diniego perché l'uomo (o la donna, in questo caso) ormai non conta più niente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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