scuole superiori in martesana crescono agraria turismo e serali

Le iscrizioni alle scuole superiori nella zona della Martesana sono state analizzate nuovamente quest’anno da un ente locale, che ha raccolto dati sulle preferenze di studenti e famiglie. I numeri evidenziano un aumento delle iscrizioni agli indirizzi agrari, turistici e serali, mentre altri percorsi rimangono stabili o in calo. L’analisi fornisce uno sguardo aggiornato sulla trasformazione del sistema scolastico nel territorio milanese.

Numeri, tendenze e scelte che raccontano il futuro della scuola milanese. Anche quest’anno Città metropolitana ha fotografato le iscrizioni alle superiori: è uscito un quadro aggiornato delle preferenze di studenti e famiglie e della metamorfosi del sistema educativo sul territorio. Il lavoro ha permesso di incrociare dati su indirizzi, numero di classi, corsi diurni e serali, provenienza degli studenti e genere. Articolato il quadro nell’ Adda Martesana, dove gli iscritti sono 8.895, in lieve crescita rispetto allo scorso anno (+0,55%) e in aumento nel quinquennio (+4,60%). Qui, il sistema è bilanciato: il 43,90% degli studenti sceglie l’istruzione tecnica, il 39,81% i licei e il 16,29% i professionali, mentre i corsi IeFP (istruzione e formazione professionale) sono azzerati quest’anno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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