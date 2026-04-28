Scuola Ottaviani Flc Cgil | Imposto il tetto alle classi che saranno più affollate Mobilitazione in arrivo

L'Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato gli organici docenti previsti per l’anno scolastico 20262027, suscitando reazioni da parte dei rappresentanti sindacali. Secondo le dichiarazioni di un rappresentante del sindacato Flc Cgil, si conferma una riduzione del numero di insegnanti rispetto alle aspettative e si annunciano iniziative di mobilitazione. La dirigente sindacale ha inoltre annunciato l’intenzione di stabilire un limite per le classi più numerose.

“Le informazioni giunte dall’Ufficio Scolastico Regionale sugli organici docenti per l’anno scolastico 20262027 confermano le nostre preoccupazioni: siamo di fronte all’ennesima occasione mancata e a una nuova riduzione del perimetro pubblico dell’istruzione”, dichiara Monica Ottaviani.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Rinnovo contratto scuola 2025-27: Flc Cgil firma, ma annuncia mobilitazione per risorse aggiuntive e potenziamento normativaLa CGIL e la FLC CGIL hanno sottoscritto la pre-intesa economica del CCNL Istruzione e ricerca 2025-2027, definita risposta concreta all. Violenza a scuola, Andrea Maggi: “Non servono solo controlli, ma più risorse e classi meno affollate”Andrea Maggi nel suo video chiarisce che la violenza giovanile richiede nuovi docenti, risorse adeguate e classi meno numerose L'articolo . Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Riforma degli Istituti tecnici, FLC-Cgil: Sbagliata e da rinviare. In Emilia Romagna il record delle iscrizioni; Riforma degli istituti tecnici, FLC CGIL Emilia-Romagna: Provvedimento sbagliato, va rinviato. Riforma istituti tecnici. La Flc Cgil attacca il riordino voluto dal Ministero: Tagli, meno qualità e troppe incertezze. Annunciato sciopero il 7 maggioLa Flc Cgil attacca il riordino voluto dal Ministero: Tagli, meno qualità e troppe incertezze. Annunciato lo sciopero il 7 maggio ... ravennanotizie.it Riforma istituti tecnici, Flc Cgil proclama sciopero per il 7 maggio: si chiede ancora il rinvio, fallito tentativo di conciliazioneOggi, 27 aprile, si è svolto il tentativo di conciliazione presso il Ministero del Lavoro a seguito della proclamazione dello stato di agitazione da parte della FLC CGIL per il personale dell’Area e d ... tecnicadellascuola.it Sciopero scuola: FLC CGIL conferma la protesta il 7 maggio Leggi qui: https://www.scuolalink.it/sciopero-scuola-flc-cgil-conferma-la-protesta-il-7-maggio - facebook.com facebook