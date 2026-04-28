Scuola e studentesse in Afghanistan | sono 3,8 milioni le ragazze senza banchi nel 2024 e il numero delle insegnanti è crollato del 9% in due anni

Nel 2024, circa 3,8 milioni di ragazze afghane non frequentano ancora le scuole, mentre il numero di insegnanti è diminuito del 9% negli ultimi due anni. Nonostante l’apparente stabilità economica, il sistema scolastico del paese mostra segnali di crisi, con un calo significativo del personale docente e molte studentesse escluse dall’istruzione. Questi dati riflettono le difficoltà che il settore affronta nel garantire l’accesso all’educazione.

Dietro la parvenza di una stabilità economica in Afghanistan, si nascondono ferite profonde che continuano a sanguinare. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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