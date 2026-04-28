Scostamento solo con ok Ue Giorgetti conferma la linea
Il governo si prepara a presentare una risoluzione di maggioranza sul Documento di finanza pubblica (Dfp), considerata il primo passo importante della strategia economica nel contesto di un'Europa caratterizzata da incertezze e sfide internazionali. La conferma della linea da parte del ministro dell’Economia si inserisce in questo quadro, mentre il testo si avvicina ad essere approvato.
La risoluzione di maggioranza sul Dfp si avvia a diventare il primo vero tassello della strategia economica con cui il governo affronta una fase internazionale segnata dall'incertezza. Nel testo, infatti, prende corpo l'ipotesi di autorizzare un eventuale scostamento di bilancio da concordare con l'Unione europea qualora il conflitto in Medioriente dovesse produrre un deterioramento critico del quadro macroeconomico. Un passaggio tutt'altro che secondario, perché chiarisce come ogni scelta straordinaria sui conti pubblici resterebbe dentro un perimetro pienamente condiviso con Bruxelles, sotto la regia del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, archiviando così le polemiche su presunte fughe in avanti o uscite unilaterali dai vincoli europei.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Scostamento solo con ok. Ue Giorgetti conferma la linea; Meloni: Il Superbonus ci impedisce di uscire dalla procedura. Giorgetti: Se necessario ci muoveremo da soli; Governo, da cdm ok ai nuovi sottosegretari: chi sono, i nomi; Meloni si allontana da Giorgetti: apre allo scostamento e no alle spese per la Difesa. Assedio a Istat rigidi burocrati.
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