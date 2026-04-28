Scoprire come l' innovazione modella la vita quotidiana | al via la rassegna Scienza per tutti

Al via “Scienza per tutti”, la nuova rassegna di divulgazione scientifica, nata dalla visione di Minerva, associazione da anni in prima linea nella diffusione della cultura tecnica e scientifica. "La scienza non è solo nei laboratori, è nelle città, nello sport, nel lavoro di ogni giorno".🔗 Leggi su Forlitoday.it

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