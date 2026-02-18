Primo tempo la rassegna dedicata al teatro d’innovazione

A Santa Croce sull’Arno, la rassegna Primo tempo ha preso il via sul palco del teatro Verdi, portando in scena spettacoli che sperimentano nuove forme di narrazione teatrale. La manifestazione, che si tiene ogni anno, attira pubblico interessato alle novità e alle sperimentazioni artistiche. Questa edizione si distingue per l’attenzione alle giovani compagnie emergenti, che presentano i loro lavori in prima assoluta.

SANTA CROCE SULL'ARNO La rassegna Primo tempo dedicata al teatro d'innovazione va in scena sul palco del Verdi. Due saranno gli appuntamenti: il primo in programma venerdì 20 febbraio alle 21 con " Sante donnacce! Donne, artiste nella vita, artiste della vita " con Maria Cassi e Leonardo Brizzi prodotto dalla Compagnia Maria CassiGiallo Mare Minimal Teatro. Uno spettacolo che intreccia musica, parole e ed emozioni per parlare di umanità e soprattutto di donne. Al centro le storie di chi ha subito violenza, i racconti, le riflessioni e le poesie portate in scena dalla coppia Cassi-Brizzi che si distinguono per la loro vena comica e lieve.

