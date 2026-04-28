Schianto contro un camion | muore centauro

Alle 8.10 di questa mattina, lungo viale Leonardo da Vinci a San Giorgio di Nogaro, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un motociclista e un camion. L’impatto è stato fatale per il centauro, che ha perso la vita sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

Incidente alle 8.10 di questa mattina a San Giorgio di Nogaro, lungo viale Leonardo da Vinci. Dinamiche ancora al vaglio delle forze dell'ordine Un grave incidente stradale si è verificato alle 8.10 di questa mattina lungo viale Leonardo da Vinci, a San Giorgio di Nogaro. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto e un camion si sono scontrati. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto per i rilievi. L’urto tra i due mezzi è stato particolarmente violento. Immediato l’intervento dei soccorsi, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare: è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate.🔗 Leggi su Udinetoday.it Roma, incidente sull'Ardeatina: muore un 43enne Notizie correlate Leggi anche: Alba tragica a Vecchiano: centauro muore dopo lo schianto contro il guardrail Schianto con camion a Boretto, centauro feritoBoretto (Reggio Emilia), 26 febbraio 2026 - Soccorsi mobilitati nel pomeriggio per un incidente accaduto sulla Provinciale 111, lungo la variante di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Schianto sulla Siligata. Scooter invade la corsia e sbatte contro un camion; Schianto fatale contro un camion: chi era il motociclista morto; Padova, incidente a Cadoneghe: auto contro camion sulla Strada del Santo, morto un uomo di 50 anni; Schianto contro un camion: muore centauro. Schianto tremendo sulla tangenziale Ovest: auto contro camion, un uomo è mortoL'incidente è avvenuto lungo la A50 per cause ancora da chiarire: identificata la vittima, le prime ipotesi sulla dinamica dello schianto ... notizie.it Con l’auto si schiantano contro un camion, tragedia in Campania: morti genero e suoceraTragico incidente a Pagani, nel Salernitano, dove a seguito di uno scontro tra auto e camion hanno perso la vita genero e suocera. Incidente a Pagani, auto contro camion: morti genero e suocera A perd ... msn.com INCIDENTE IN VALSUSA: SCHIANTO AUTO-MOTO SULLA STATALE, FERITO IL MOTOCICLISTA facebook