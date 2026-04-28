Sbornia da Salone

A Milano, il lunedì successivo al Salone e al Fuori Salone si presenta come un giorno di stanchezza e confusione, simile a chi si risveglia dopo una notte di festeggiamenti. La città si risveglia con strade più vuote e negozi aperti con fatica, mentre i residenti si riprendono dagli eccessi e dalla frenesia della settimana precedente. È un momento di transizione tra la vivacità degli eventi e la routine quotidiana.

Milano, ogni anno, si sveglia il lunedì della settimana post Salone e Fuori Salone come ci si alza al mattino dopo una sbornia. Stravolta, stanca, col mal di testa forse, ma felice. Gli eventi organizzati in sei giorni sono stati talmente tanti che seguirli tutti è stato praticamente impossibile per chiunque. La città si è vestita per una grande festa, con un'atmosfera frizzante e internazionale palpabile anche da chi non era direttamente coinvolto. E proprio come succede in una festa in cui ci si diverte (e ci si ubriaca), si vorrebbe che questa non finisse più, che continuasse per ben più di una settimana e che le installazioni che hanno stupito, e un po’ anche fatto sognare, diventassero permanenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sbornia da Salone Dating A Drunken Cat Lady - AI Country Song Notizie correlate Grande successo per il convegno “Sbornia da Superbonus”Si è concluso con una partecipazione straordinaria il convegno “Sbornia da Superbonus”, organizzato da ANACI Bergamo, appuntamento che ha riscosso un... Leggi anche: Finita la sbornia delle Olimpiadi, torna l’amara realtà del calcio italiano: rischiamo la peggior Champions da oltre 20 anni