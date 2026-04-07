In Lombardia, la Pasqua si accompagna a un aumento della produzione di dolci artigianali, con numeri in crescita rispetto agli anni precedenti. Stefano Trabucchi, presidente di Confartigianato Imprese Cremona, ha rivolto un appello affinché venga tutelato e sostenuto il settore dolciario artigiano in vista delle celebrazioni pasquali del 2026. La tradizione dei dolci fatti a mano si conferma come elemento distintivo e radicato nella regione.

Stefano Trabucchi, presidente di Confartigianato Imprese Cremona, lancia un appello per il sostegno al comparto dolciario artigiano in vista della Pasqua 2026. Il settore rappresenta un pilastro economico e culturale fondamentale per la Lombardia, dove la qualità delle produzioni si intreccia con l’identità del territorio. La regione si prepara a celebrare le festività pasquali puntando su un’offerta che vede protagonisti circa 6mila operatori tra imprese del dolce e pasticcerie. In questo scenario, l’anima artigianale domina con una quota del 68,4% sul totale delle attività. Il tessuto produttivo lombardo poggia su oltre 4mila laboratori artigiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua in Lombardia: il boom dei dolci artigiani tra numeri e tradizione

Pasqua: tra pizze, pigne, soppressate e dolci trionfa la tradizioneTempo di lettura: 3 minutiLa Pasqua in Irpinia come nel resto della Campania non è solo una festa religiosa, ma un vero e proprio rito gastronomico...

Pasqua, la tradizione sfida i rincari: "Dolci più cari, balzo dei costi per cacao in polvere e caffè"Il pranzo delle feste si arricchisce, infatti, dell’offerta dei 330 prodotti agroalimentari a marchio Dop, Igp e Sth, dei 530 vini Dop e Igp e dei 5.

Temi più discussi: Pasqua in Lombardia: musei gratis, eventi enogastronomici e cacce alle uova dal 3 al 6 aprile 2026; Boom del turismo per la Pasqua 2026 in Lombardia; Pasquetta tra castelli e borghi medievali in Lombardia: le proposte per una gita fuori porta; Pasqua in Raduno in Lombardia tra Lanci e Salti.

Pasqua in Lombardia, l’amara sorpresa sullo scontrino: si alzano i prezzi per il pranzo di famigliaAl ristorante rincari fino al 10%: un lombardo su quattro resterà a casa, ma non basterà a risparmiare per gli aumenti dei prodotti tipici. I costi delle uova sono saliti del 27%, quelli dell’agnello ... ilgiorno.it

Pasqua 2026, in Lombardia la grigliata o il picnic di Pasquetta più sentiti dei riti del Venerdì SantoApproccio pragmatico alla festa: la Regione è sempre più orientata alla convivialità (e la cibo) possibilmente in famiglia che alla dimensione religiosa ... ilgiorno.it

Alla guida ubriachi o senza patente, automobilisti sanzionati nel weekend di Pasqua - facebook.com facebook

#Tg2000 - Nigeria, 31 rapiti durante le celebrazioni di Pasqua #7aprile #Tv2000 #Nigeria #Pasqua #Africa #Rapimento #DirittiUmani #LibertàReligiosa @tg2000it x.com