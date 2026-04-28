Samsung Galaxy S25 FE | quel LED potente che buca la plastica

Un video che ha raggiunto 13 milioni di visualizzazioni mostra il LED del Samsung Galaxy S25 FE durante un test comparativo. Nel filmato si vede come il calore generato dalla luce del LED sia sufficiente a bucare la plastica nera sottostante, evidenziando la potenza della sorgente luminosa presente nel dispositivo. Questi risultati sono stati ottenuti attraverso prove pratiche e non si tratta di analisi ufficiali dell'azienda.

? Cosa sapere Un video con 13 milioni di visualizzazioni mostra il LED del Samsung Galaxy S25 FE.. Il calore della sorgente luminosa buca la plastica nera durante i test comparativi.. Un video con oltre 13 milioni di visualizzazioni ha scatenato il dibattito online dopo che un Samsung Galaxy S25 FE è stato filmato mentre bucava una busta della spazzatura nera tramite l’uso del flash LED. Il fenomeno, che ha attirato migliaia di commenti e stupore tra gli utenti, riguarda la capacità apparente del dispositivo di sciogliere la plastica sottile semplicemente attivando la modalità torcia. La differenza tecnica tra i dispositivi testati. Nel filmato che sta circolando, l’utente mette a confronto le prestazioni luminose di due modelli differenti per verificare l’effetto termico sulla plastica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samsung Galaxy S25 FE: quel LED potente che buca la plastica Notizie correlate Samsung galaxy s25 edge e s25 fe aggiornamento febbraio 2026una nuova ondata di protezione arriva sui dispositivi della serie s25, con un focus esclusivo sulla sicurezza e sulla privacy. Samsung galaxy s25 fe risparmia 50 dollari su amazonil galaxy s25 fe è al centro di una promozione su amazon che propone due configurazioni di memoria a prezzi attrattivi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Samsung Galaxy S25 FE 5G da 256GB a un prezzo mai visto (-344€); Le novità dei Galaxy S26 arrivano sulla One UI 8.5 beta di Galaxy S25, S24 e pieghevoli; Galaxy S25 FE (256 GB) in offerta su Amazon: a questo prezzo batte A57; One UI 8.5 per la serie Galaxy S25: cosa cambia davvero. Galaxy S25 FE (256 GB) in offerta su Amazon: a questo prezzo batte A57Il Samsung Galaxy S25 FE da 256 GB è in offerta su Amazon con un ottimo prezzo: si tratta di un'alternativa migliore al Galaxy A57. hdblog.it Il miglior Samsung di fascia media? A questo prezzo il Galaxy S25 FE è un best buyIl Samsung Galaxy S25 FE è in offerta con la versione da 256 GB che cala di prezzo fino a diventare un vero e proprio best buy. hdblog.it Hai un Galaxy S24 o S25 Non installare l'ultimo aggiornamento. #SamsungGalaxy #S24 #S25 #android #smartphone - facebook.com facebook Samsung Galaxy S25 Ultra torna in offerta: a meno di 800€ e con Garanzia Italia è un best buy x.com