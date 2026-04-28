Questa settimana, il Grande Fratello VIP non andrà in onda come previsto con due puntate, a causa di una decisione presa dalla rete televisiva. La programmazione del reality show viene modificata e si limiterà a una sola puntata. La scelta ha coinvolto i palinsesti, che hanno annunciato il cambiamento senza fornire dettagli specifici sui motivi. I fan dovranno quindi attendere un giorno in meno per seguire gli sviluppi del programma.

Colpo di scena per i fan del Grande Fratello VIP: questa settimana il reality cambia programmazione e rinuncia al doppio appuntamento settimanale. Una decisione che ha subito acceso la curiosità del pubblico e riportato sotto i riflettori Ilary Blasi, ancora una volta protagonista della prima serata di Canale 5. La modifica riguarda nello specifico la puntata prevista per il 1° maggio, che è stata cancellata. Il reality andrà quindi in onda con un solo appuntamento settimanale. La scelta non dipende da problemi interni al programma, ma da una precisa strategia televisiva. Nella stessa serata, infatti, su Rai 3 viene trasmesso il tradizionale Concerto del Primo Maggio, uno degli eventi più seguiti in Italia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Salta il doppio appuntamento del Grande Fratello VIP: il motivo della scelta Mediaset

Notizie correlate

“Perché vado”. Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip, il motivo del sì a MediasetMancano dieci giorni all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip e l’attesa cresce di ora in ora.

Grande Fratello Vip 2026, GionnyScandal abbandona la casa: il motivo | Video MediasetGionnyScandal ha deciso di abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello VIP 2026.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Salta il doppio appuntamento con il GF Vip di Ilary Blasi: cambia la programmazione di Canale5; Il Grande Fratello Vip non va in onda stasera 21 aprile, poi doppia diretta ravvicinata: il nuovo calendario verso la finale; Grande Fratello Vip, salta la puntata di martedì: perché e quando va in onda; GF Vip 22 aprile: Paola Caruso eliminata per finta, in nomination Alessandra Mussolini e Marco Berry.

Salta il doppio appuntamento con il GF Vip di Ilary Blasi: cambia la programmazione di Canale5Cambia la programmazione del Grande Fratello Vip di questa settimana. Salta il doppio appuntamento con il programma condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. I ... fanpage.it

Grande Fratello Vip cambia ancora: doppio appuntamento e finale verso lo slittamento. Il nuovo calendarioDopo lo stop de La Ruota della Fortuna, si ferma per un giorno anche il Grande Fratello Vip. Nulla di preoccupante per i fan del reality condotto da Ilary Blasi: si tratta di un ... ilmattino.it

«A me già nel pomeriggio ha detto che non si sentiva per nulla bene, che si era agitata». Paola Caruso racconta così il malessere improvviso di Valeria Marini nella casa del Grande Fratello. La showgirl, arrivata da poche ore, ha avuto un attacco di nausea e facebook