Sal Da Vinci | Snobismo sulle mie canzoni A Sanremo ho vinto ma l’anno prima fui scartato

Durante l’intervista a Belve, il cantante ha parlato del suo percorso artistico e delle difficoltà incontrate. Ha raccontato di aver partecipato a Sanremo e di aver vinto, mentre l’anno precedente era stato escluso dalla kermesse. Ha anche commentato il modo in cui alcune persone percepiscono le sue canzoni, parlando di un certo snobismo. Francesca Fagnani lo ha definito “democristiano” e ha affrontato con lui l’argomento “10 Comandamenti” per cercare di metterlo in difficoltà.

Sal Da Vinci ospite a Belve si racconta senza particolari guizzi. “Democristiano”, lo ha definito Francesca Fagnani che si è ritrovata costretta a scomodare l’argomento “10 Comandamenti” per provare a coglierlo in fallo.🔗 Leggi su Fanpage.it

SAL DA VINCI BACIA LA MOGLIE SUL PALCO DOPO LA VITTORIA A SANREMO: ENTRAMBI IN LACRIME

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