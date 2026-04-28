Sal Da Vinci ha recentemente raccontato di aver stretto un patto segreto con la Madonna per ottenere la guarigione di un suo familiare. La rivelazione riguarda un accordo fatto con una figura religiosa, finalizzato a migliorare le condizioni di salute di un membro della famiglia. La notizia è stata resa nota attraverso un'intervista, in cui l'artista ha spiegato i dettagli di questa decisione.

? Cosa sapere Sal Da Vinci rivela il patto con la Madonna per la guarigione di Francesco Sorrentino.. Il vincitore di Sanremo 2026 racconta le difficoltà economiche e familiari del passato.. Durante l’edizione di Sanremo 2026, il vincitore del festival Sal Da Vinci ha rivelato dettagli strazianti sul passato familiare, legati alla grave meningite che colpì suo figlio Francesco Sorrentino quando aveva solo un anno e mezzo. Il cantante napoletano ha aperto il proprio cuore riguardo a un periodo di estrema disperazione vissuto con la moglie Paola Pugliese. In quel momento critico, la salute del primogenito era in pericolo e la tensione domestica raggiunse livelli insostenibili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sal Da Vinci: il patto segreto con la Madonna per salvare il figlio

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