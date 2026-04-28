sal da vinci che lavoro fa sua moglie paola pugliese

Paola Pugliese è la moglie di Sal Da Vinci, cantante napoletano. È nota per essere stata presente nella vita del marito, sostenendolo durante diverse fasi della sua carriera. Non ci sono dettagli pubblici sul lavoro che svolga o su altre attività professionali. La sua figura è principalmente associata al ruolo di compagna e supporto per Sal Da Vinci.

Paola Pugliese è la moglie di Sal Da Vinci e la donna che è sempre rimasta accanto al cantante napoletano, sostenendolo nei momenti più difficili. Discreta, bellissima e forte, Paola si è dedicata alla sua famiglia nel corso degli anni, diventando essenziale sia per Sal Da Vinci che per i suoi figli. Che lavoro fa Paola Pugliese, la moglie di Sal Da Vinci. Proprio per via della sua grande discrezione, in tanti vorrebbero sapere qualcosa di più su Paola Pugliese. Che lavoro fa la moglie di Sal Da Vinci? Classe 1968, Paola Pugliese è sposata con Sal Da Vinci dal 1992, ma i due si conoscono da quando erano giovanissimi. Un primo incontro che per il cantante fu un colpo di fulmine, tanto da spingerlo a fare qualsiasi cosa pur di conquistarla.🔗 Leggi su Dilei.it

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Sal Da Vinci, Moglie: Chi E' E Che Lavoro Fa!

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