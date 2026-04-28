Ryanair nella stagione invernale tagli di voli internazionali a raffica

Durante la stagione invernale, Ryanair ha annunciato numerosi tagli ai voli internazionali. Nel frattempo, il governatore ha comunicato che il nuovo terminal passeggeri dell’aeroporto di Reggio Calabria sarà inaugurato a breve. Tuttavia, l’evento è accompagnato da alcune criticità, che hanno attirato l’attenzione. La situazione si presenta con un mix di annunci positivi e segnali di possibile contrarietà.

Il governatore Roberto Occhiuto ha annunciato come molto vicino il taglio del nastro del nuovo terminal passeggeri dell'aeroporto di Reggio Calabria, ma la bella notizia è attraversata da qualche ombra. Avviata la stagione estiva, le compagnie aree sono già al lavoro per programmare l'operativo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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