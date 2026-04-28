Rufina dice addio a Ezio Sarti

Rufina si trova a dover affrontare la perdita di Ezio Sarti, un uomo di 79 anni noto nel territorio per il suo impegno nel settore dell’associazionismo e del volontariato. La comunità si stringe attorno ai familiari e ai conoscenti, mentre vengono condivisi ricordi e testimonianze sulla sua lunga attività. La notizia si diffonde tra i residenti, molti dei quali lo hanno incontrato durante eventi pubblici e iniziative di solidarietà.

Rufina piange la scomparsa di Ezio Sarti, 79 anni, figura tra le più rappresentative dell’associazionismo e del volontariato locale. Un uomo che ha dato tanto, nel corso del tempo, alla propria comunità, sempre con senso dell’impegno e dell’attenzione verso gli altri. Per questo, ieri pomeriggio, in tanti si sono ritrovati alla Chiesa di San Martino per salutare Sarti e, soprattutto, per ringraziarlo di tutto ciò che ha fatto nel corso di una vita contraddistinta dal grande attivismo e dai tanti risultati ottenuti attraverso un lavoro costante. Sarti se n’è andato nella giornata del 25 aprile. Tra i suoi impegni, un posto rilevante lo ha avuto il Piccolo Teatro di Rufina, la associazione che Sarti ha guidato senza risparmiarsi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rufina dice addio a Ezio Sarti Notizie correlate Addio a Giorgio Sarti. Figura di spicco della Cassa e appassionato bibliofiloSi è spento nella mattinata di venerdì, all’età di 83 anni, Giorgio Sarti, figura nota a Ravenna per la sua lunga permanenza ai vertici della Cassa... Lutto a Santa Rufina: addio a Luca SerloniSanta Rufina, un gioiello incastonato tra le colline della provincia di Rieti, è oggi avvolta da un profondo dolore.