rottamazione quinquies in scadenza il 30 aprile come presentare la domanda

Il 30 aprile 2026 rappresenta la data limite per i contribuenti che intendono aderire alla rottamazione quinquies, la procedura di definizione agevolata delle cartelle esattoriali introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. La scadenza riguarda coloro che devono presentare la domanda di adesione, un passaggio fondamentale per chi desidera usufruire delle agevolazioni previste. La procedura permette di definire i debiti fiscali ancora pendenti con il fisco.

Si avvicina una scadenza importante per i contribuenti con debiti fiscali: il 30 aprile 2026 è l’ultimo giorno utile per presentare la domanda di adesione alla cosiddetta rottamazione quinquies, la nuova definizione agevolata delle cartelle prevista dalla Legge di Bilancio 2026. La misura consente di regolarizzare la propria posizione con il Fisco pagando solo l’importo dovuto a titolo di capitale, senza sanzioni, interessi di mora e aggio. Un’opportunità che riguarda milioni di posizioni debitorie accumulate negli anni. Cos’è la rottamazione quinquies e quali debiti rientrano. La definizione agevolata riguarda i carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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ROTTAMAZIONE Quinquies, conto alla rovescia. SCADENZA 30 aprile 2026 #commercialista

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