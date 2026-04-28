A Roma, il nome di Evan N’Dicka rimane centrale nelle discussioni sul mercato, mentre la squadra si prepara alla scadenza del 30 giugno. La trattativa coinvolge una clausola contrattuale che potrebbe influenzare le operazioni di vendita e, di conseguenza, la plusvalenza prevista dalla società. La situazione si inserisce in un quadro di trattative e strategie legate alle cessioni dei giocatori, con N’Dicka tra i nomi più caldi del momento.

Nella complessa partita a scacchi del mercato giallorosso, il nome di Evan N’Dicka continua a occupare le prime posizioni nella lista dei potenziali sacrificabili entro la scadenza vitale del 30 giugno. La necessità di rispettare i rigidi paletti del Fair Play Finanziario spinge la Roma a cercare plusvalenze sostanziose e il difensore ivoriano, arrivato a parametro zero nell’estate del 2023 sotto la gestione Tiago Pinto, rappresenta l’asset ideale. Avendo pesato a bilancio solo per i 4 milioni di euro di commissioni iniziali, il valore residuo del calciatore è oggi estremamente basso, trasformando quasi ogni cifra incassata in un guadagno netto per le casse societarie.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, il caso N’Dicka: la clausola che complica la plusvalenza

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