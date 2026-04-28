Roma. ‘Il volto e la maschera – Uno nessuno centomila’ è la 27esima mostra della rassegna fotografica FotograficaMonti ad AntiGallery di Roma (piazza degli Zingari 3), locale e luogo d’incontro di fotografi, appassionati d’arte, addetti ai lavori e d’un eterogeneo pubblico che comprende molti giovani. L’esposizione, che verrà inaugurata il 29 aprile alle 18.30 e sarà visitabile fino al 29 maggio tutti i giorni dalle 17 alle 2, è una collettiva di opere fotografiche su un tema complesso che le Arti visive hanno nei secoli trattato in migliaia e migliaia di modi diversi. Come scrive la curatrice, Barbara Martusciello, “dalle maschere del...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma, da domani ad AntiGallery ‘Il Volto E La Maschera’

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