Il festival musicale Rock in Roma torna il 9 giugno alle Capannelle, con circa 200mila persone previste tra il pubblico. L’evento, che si svolge durante l’estate, coinvolge numerose iniziative e attira appassionati da varie regioni. La manifestazione produce un impatto economico significativo e crea ogni giorno circa 500 posti di lavoro temporanei per la città. La rassegna si conferma come uno degli appuntamenti principali della stagione musicale.

? Cosa sapere Rock in Roma riparte il 9 giugno alle Capannelle con 200mila spettatori previsti.. Il festival genera impatto economico e 500 posti di lavoro giornalieri per la città.. Il festival Rock in Roma riparte il 9 giugno presso l’ippodromo delle Capannelle con un programma che vede protagonisti The Offspring e si concluderà il 18 luglio con i Bluvertigo, attirando una platea stimata in circa 200 mila spettatori. La sesta edizione del grande appuntamento musicale estivo punta a consolidare la Capitale come polo centrale per il settore, proponendo una rassegna che spazia dai classici del rock internazionale alle icone della scena italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rock in Roma: 200mila fan pronti per un’estate di grandi icone

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