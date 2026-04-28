Rock in Roma | 200mila fan pronti per un’estate di grandi icone

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il festival musicale Rock in Roma torna il 9 giugno alle Capannelle, con circa 200mila persone previste tra il pubblico. L’evento, che si svolge durante l’estate, coinvolge numerose iniziative e attira appassionati da varie regioni. La manifestazione produce un impatto economico significativo e crea ogni giorno circa 500 posti di lavoro temporanei per la città. La rassegna si conferma come uno degli appuntamenti principali della stagione musicale.

? Cosa sapere Rock in Roma riparte il 9 giugno alle Capannelle con 200mila spettatori previsti.. Il festival genera impatto economico e 500 posti di lavoro giornalieri per la città.. Il festival Rock in Roma riparte il 9 giugno presso l’ippodromo delle Capannelle con un programma che vede protagonisti The Offspring e si concluderà il 18 luglio con i Bluvertigo, attirando una platea stimata in circa 200 mila spettatori. La sesta edizione del grande appuntamento musicale estivo punta a consolidare la Capitale come polo centrale per il settore, proponendo una rassegna che spazia dai classici del rock internazionale alle icone della scena italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

rock in roma 200mila fan pronti per un8217estate di grandi icone
© Ameve.eu - Rock in Roma: 200mila fan pronti per un’estate di grandi icone

Notizie correlate

Rai conquista l’estate: tra grandi eventi sportivi e grandi iconeLa Rai ha delineato la mappa della propria programmazione estiva, un palinsesto che vede nello sport il motore principale tra giugno e agosto, con...

12 febbraio: Hackett, Strange e Branduardi, un giorno di nascita per icone della musica rock e d’autore.Il 12 febbraio, nel corso degli anni, ha visto la nascita di figure chiave della musica, dal rock progressivo al cantautorato italiano, passando per...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Rock in Roma, presentata l'edizione 2026; VIDEO| Rock in Roma torna con Emma prima headliner femminile del festival: Stiamo preparando uno show incredibile con tanti amici; Arriva Rock in Roma 2026: ecco il programma completo; Da Marilyn Manson agli Offspring, a giugno e luglio torna Rock in Roma.

Marilyn Manson, Emma, The Offspring e tanti altri. Torna Rock in Roma: il programma completo dei concerti (ci sono già dei sold out)L'ùIppodromo di Capannelle e Auditorium Parco della Musica saranno i palchi di 17 concerti tra rock, pop, urban, indie, metal e scena cantautorale ... romatoday.it

rock in roma 200milaGli Ateez a Rock in Roma 2026, la band coreana attesa l'8 luglioL'8 luglio sul palco di Rock in Roma ci saranno gli Ateez. Il gruppo coreano è stato annunciato a sorpresa durante la conferenza stampa di presentazione della 16esima edizione della rassegna, che ques ... adnkronos.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.