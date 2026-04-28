Roccaraso onora i fratelli Valle | strade dedicate ai maestri dello sci

A Roccaraso, le strade di alcuni quartieri sono state intitolate ai fratelli Valle, riconoscendo il loro contributo allo sport invernale. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale, che ha deliberato l'intitolazione di Via Renato e Via Ferdinando Valle. Le nuove denominazioni sono state ufficializzate e saranno inserite nelle mappe della città, rendendo omaggio ai maestri dello sci.

? Cosa sapere La Giunta di Roccaraso ha deliberato l'intitolazione di Via Renato e Via Ferdinando Valle.. L'atto onora i maestri ampezzani che fondarono la Scuola Tecnica di Sci nel 1932.. La Giunta di Roccaraso ha deliberato il 22 aprile 2026 l’intitolazione di Via Renato Valle e Via Ferdinando Valle, due nuove strade nate con le opere di urbanizzazione della Cooperativa Monte Tocco, per onorare i maestri ampezzani che trasformarono la montagna locale. Il riconoscimento ufficiale arriva attraverso la delibera numero 56, pubblicata in data odierna, che sancisce un legame indissolubile tra la tradizione tecnica di Cortina d’Ampezzo e l’identità sportiva del territorio roccarasino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roccaraso onora i fratelli Valle: strade dedicate ai maestri dello sci Notizie correlate Leggi anche: Maso Martis brinda alle Olimpiadi con 50 magnum dedicate ai fratelli Sighel Leggi anche: Il liceo "G.B. Vico onora i suoi "maestri di libertà": una targa in memoria di Domenico Cerritelli e Stelio Falasca