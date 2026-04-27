ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS LAUNCHES GLOBAL EQUITY FUND EXPANDING ITS SYSTEMATIC CORE EQUITY SUITE

Un'azienda di gestione patrimoniale ha annunciato il lancio di un nuovo fondo azionario globale. La società ha ampliato così la sua gamma di prodotti di investimento sistematici nel settore degli azionari core. La comunicazione è stata diffusa tramite un comunicato stampa, specificando date e dettagli sull'iniziativa. La presentazione è avvenuta a Londra, con riferimenti a un'azienda di gestione di risorse finanziarie di livello internazionale.

- LONDON, April 27, 2026 PRNewswire -- Allspring Global Investments™, a global asset management company with US$624 billion* in assets under advisement, today announced the launch of the Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Fund, a UCITS sub-fund offering a systematic core global equity investment strategy designed to deliver consistent, repeatable alpha whilst maintaining disciplined risk management across market cycles. "With the growing success of our Global Equity Enhanced Income Fund and our Climate Transition Global Equity Fund in our UCITS range, we are proud to now launch the Allspring Global Equity Fund in response to client demand for a core global equity solution.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS LAUNCHES GLOBAL EQUITY FUND, EXPANDING ITS SYSTEMATIC CORE EQUITY SUITE Notizie correlate KuCoin Launches KuCard on Mastercard’s Global Network in Australia, Advancing Real-World Crypto PaymentsCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE First KuCard rollout in Australia brings seamless crypto payments to millions of Mastercard merchants. Leggi anche: Unicredit sostiene 38a Louis Vuitton America's Cup in qualità di Global Partner e Global Banking Partner Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS LAUNCHES GLOBAL EQUITY FUND, EXPANDING ITS SYSTEMATIC CORE EQUITY SUITE; Paura a Gallipoli, grosso squalo attacca un’imbarcazione. Allspring acquisisce il team obbligazionario di GIA PartnersL’operazione amplia le competenze di Allspring nei mercati emergenti e potenzia un’offerta obbligazionaria già da 485 miliardi di dollari. btboresette.com Allspring Global Investments lancia il fondo UCITS Global IncomeLONDRA, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Allspring Global Investments (Allspring), società di gestione del risparmio, con 590 miliardi di dollari* di assets in gestione ed under advisement annuncia il ... adnkronos.com