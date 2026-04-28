La Mediateca de La Cappella in via Roma si prepara ad accogliere un evento dedicato ai videogiochi arcade il prossimo 29 aprile. L'iniziativa, organizzata dall'associazione 12bit, sarà gratuita e avrà come protagonista il celebre personaggio di Super Mario Bros. L'iniziativa prevede la trasformazione temporanea della sala in un'area dedicata ai videogiochi, offrendo ai partecipanti l'opportunità di rivivere le emozioni di un'epoca passata.

? Cosa sapere La Mediateca de La Cappella in via Roma ospita l'evento arcade il 29 aprile.. L'associazione 12bit organizza l'incontro gratuito per celebrare il mito di Super Mario Bros.. Mercoledì 29 aprile, dalle ore 14 alle 19, la Mediateca de La Cappella Underground in via Roma 19 ospiterà l’evento Play It Again Arcade per celebrare il mito di Super Mario Bros. Il pomeriggio dedicato al celebre titolo sarà organizzato grazie alla collaborazione con l’associazione culturale 12bit – Retrogaming, che trasformerà gli spazi della struttura in una vera sala giochi d’altri tempi. L’iniziativa mira a far riscoprire le radici del videogioco moderno attraverso postazioni dedicate al retrogaming, permettendo ai partecipanti di immergersi in un’estetica fatta di pochi pixel iconici e una colonna sonora che ha fatto la storia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ritorno al passato: Super Mario trasforma la Mediateca in sala arcade

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