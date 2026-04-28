Risveglio notturno | il segreto per bloccare l’ansia e riaddormentarsi
Un neuroscienziato ha evidenziato come i risvegli notturni possano rappresentare un problema serio per chi cerca di mantenere un sonno regolare. Secondo le sue ricerche, la reazione mentale a questi risvegli può contribuire ad aumentare l’ansia, rendendo più difficile tornare a dormire. La scoperta si basa su studi condotti nel campo delle neuroscienze, che analizzano i meccanismi cerebrali coinvolti nel sonno e nelle risposte emotive.
? Cosa sapere Il neuroscienziato Matthew Walker identifica la reazione psicologica ai risvegli come rischio critico.. Evitare il controllo dell'orologio previene l'attivazione dei sistemi di allerta biologica.. Protocollo Emergenza Sonno: attivazione immediata del modulo di gestione allerta per i soggetti che manifestano risvegli notturni improvvisi. Il rischio critico, identificato dal neuroscienziato Matthew Walker, non risiede nel fenomeno fisiologico della veglia breve, bensì nella reazione psicologica che ne consegue. La scadenza temporale per evitare la destabilizzazione del riposo è istantanea: ogni secondo trascorso in uno stato di agitazione mentale compromette il ritorno alla fase dormiente.🔗 Leggi su Ameve.eu
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