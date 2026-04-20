Alle 6:30 di lunedì 20 aprile 2026 è stato diffuso un aggiornamento informativo che introduce la giornata con una riflessione filosofica e un momento di pausa. Il testo si intitola

Lunedì 20 aprile 2026, alle ore 6:30 del mattino, è stato pubblicato un nuovo aggiornamento informativo che apre la giornata con una riflessione filosofica e un momento di pausa quotidiana. Il contenuto, distribuito per il risveglio dei lettori, propone un mix di elementi semplici come caffè, cornetto e frutta, accompagnati da un pensiero di Seneca secondo cui il passare del tempo conduce inevitabilmente alla manifestazione della verità. Il valore del momento e la riflessione quotidiana. La pubblicazione odierna si inserisce nel flusso informativo mattutino, offrendo una sosta riflessiva attraverso l’aforisma dello storico pensatore Seneca....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Risveglio con Seneca: il segreto del tempo tra caffè e verità

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