Ripi in scena Racconti bastardi

Racconti Bastarditesti di Gianluca Riggicon Fabio Bisceglie e Gianluca Riggi“Racconti Bastardi” è una raccolta di testi e frammenti di vita, presi dalla strada, intercettati nel lavoro che SemiVolanti con Gianluca Riggi e Fabio Bisceglie svolgono nei centri diurni dei Centri di Salute Mentale.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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