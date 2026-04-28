RiminiTerme si rinnova | aperto il nuovo reparto inalatorio Dalla sinusite alle otiti tutte le cure al top

Martedì 28 aprile si è tenuta a Rimini la presentazione del nuovo reparto inalatorio presso la struttura termale. L’area è stata inaugurata con l’obiettivo di ampliare le cure disponibili, in particolare per condizioni come sinusite e otiti. L’intervento rappresenta un passo importante nel processo di rinnovamento della struttura, che mira a migliorare i servizi offerti ai pazienti. La cerimonia ha coinvolto i rappresentanti della struttura e alcuni operatori sanitari.