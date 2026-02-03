Nuovo ospedale di Terni tutte le reazioni dopo la commissione regionale | scontro politico aperto e focus Campitello

La commissione regionale di Terni si è riunita ieri per parlare del nuovo ospedale. La discussione ha acceso il dibattito in città, con molti politici che si sono scontrati sulla scelta della localizzazione a Campitello. La questione tiene banco da settimane e ora diventa ancora più difficile trovare un accordo.

Il progetto del nuovo ospedale di Terni continua ad essere al centro del dibattito cittadino. Nuova importante tappa la commissione regionale svoltasi in città ieri - lunedì 2 febbraio - per discutere dello studio di 'Binini Partner' sulle localizzazioni. Una prima vera occasione per ascoltare i.

