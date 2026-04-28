Rifiuti abbandonati nei guai una carrozzeria | area sequestrata dalla polizia locale di Como

La polizia locale di Como ha sequestrato un'area di deposito di rifiuti abbandonati all’interno di una carrozzeria. L’operazione rientra nei controlli sui comportamenti illeciti legati alla gestione dei rifiuti e ha portato al deferimento dei responsabili. L’intervento si è svolto nei giorni scorsi, contribuendo alle attività di tutela ambientale nella zona.

Nuovo intervento della polizia locale di Como nell’ambito dei controlli per la tutela dell’ambiente. Nei giorni scorsi è stato sequestrato un deposito incontrollato di rifiuti all’interno di una carrozzeria, con conseguente deferimento dei responsabili.L’indagineL’attività è partita dal.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Frignano, rifiuti edili abbandonati in un’area privata: sequestrata, nei guai 40enne Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rifiuti abbandonati, nei guai una carrozzeria: area sequestrata dalla polizia locale di Como; Rifiuti abbandonati a Perino nel fiume Trebbia :: Segnalazione a Piacenza; Rifiuti abbandonati: 46 violazioni; Rifiuti abbandonati in via Rizzi a Brescia, incastrati dalle telecamere: sanzionata una cooperativa. Abbandonavano i rifiuti per strada, 23 persone finiscono nei guaiA Campobello di Licata i carabinieri hanno denunciato 23 persone per abbandono illecito di rifiuti. Ecco il testo integrale del comunicato stampa diffuso dal comando provinciale dell’Arma: Prosegue l ... quilicata.it VILLA DI BRIANO - Sversamento illecito di rifiuti: blitz dei carabinieri, sequestrata un’area di 500mq. In cinque nei guai19:08:12 Nella quiete di una mattinata di primavera, a Villa di Briano, il territorio torna al centro dell’attenzione grazie a un intervento puntuale e determinato dei Carabinieri della Stazione di Fr ... casertafocus.net https://www.calabriareportage.it/calabria-anas-proseguono-gli-interventi-di-bonifica-e-rimozione-di-rifiuti-abbandonati-in-provincia-di-catanzaro/ - facebook.com facebook Rifiuti abbandonati per strada, numeri choc a Foggia: immortalati 3600 illeciti in meno di 8 mesi x.com